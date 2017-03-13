Трамп попросил журналистов помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Президент США Дональд Трамп попросил журналистов помочь ему определиться, на какие именно благотворительные цели пожертвовать президентскую зарплату.
Президент США Дональд Трамп попросил журналистов помочь ему определиться, на какие именно благотворительные цели пожертвовать президентскую зарплату.
Как сообщает в понедельник, 13 марта, РИА Новости, об этом заявил на брифинге для СМИ официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Президент намеревается пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце года. Он попросил вас определить, на какие цели это пойдет. Это позволит избежать претензий журналистского корпуса насчет того, куда пошли средства», — приводит его слова агентство.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал в случае победы направить на благотворительные цели свой заработок, полученный в качестве главы государства.
21 января, на следующий день после инаугурации республиканца, стало известно, что на сайте Белого дома появился раздел, в котором будут публиковаться данные о зарплатах его сотрудников.
Годовая зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов. Также за это время он может потратить на личные расходы 50 тысяч долларов со специального счета. Помимо этого, в его распоряжении имеется фонд оплаты поездок в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.