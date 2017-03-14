Оборонные расходы НАТО увеличились впервые с 2009 года

Как следует из опубликованного в понедельник годового отчета НАТО, общие расходы на оборону членов альянса выросли в 2016 году до 2,43% их ВВП по сравнению с 2,4% в 2015 г., и это первое увеличение с 2009 года.

Оборонные расходы США в прошлом году составили 3,61% ВВП, а европейские члены НАТО потратили в среднем 1,47%. Только Эстония, Греция, Польша и США достигли поставленной НАТО цели довести оборонные расходы минимум до 2% ВВП.

Германия в прошлом году увеличила расходы на оборону до 1,2% ВВП в прошлом году по сравнению с 1,18% в предыдущем, в то время как Испания снизила до 0,9% с 0,93%, а Франция — до 1,79% с 1,80%.

Второй североамериканский член НАТО — Канада довела военный бюджет до 1,02% ВВП по сравнению с 0,98% в 2015 году.

США по-прежнему обеспечивают около 70% оборонных расходов НАТО, и министр обороны Джеймс Мэттис в середине февраля в Брюсселе предупредил союзников, что Вашингтон может уменьшить финансовую подпитку альянса, если остальные члены не увеличат свою долю.

«Никогда после холодной войны альянс не сталкивался с более серьезными вызовами безопасности, чем сегодня. Но НАТО потому и является самым успешным военным союзом в истории, что меняется по мере того, как меняется мир», — написал в предисловии к отчету генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.