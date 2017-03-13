Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 миллионов человек

В настоящее время в конгрессе рассматривается законопроект об «Американской медицинской помощи», подготовленный республиканцами, который призван заменить систему «Доступной медицинской помощи», принятую при президенте Бараке Обаме в 2010 году (так называемая Obamacare). Одной из главных особенностей проекта является отмена обязательной покупки медицинской страховки, а также введение ряда налоговых льгот и перераспределение субсидий в этой сфере.

«Принятие законов позволит сократить федеральный дефицит на 337 миллиардов долларов за период 2017—2026… Расходы будут сокращены на 1,2 триллиона долларов в течение периода, и доходы будут уменьшены на 0,9 триллиона», — говорится в документе.

Поясняется, что экономии удастся достичь как раз за счет уменьшения расходов на медицинскую помощь и субсидии на медицинские страховки, предусмотренные законом Obamacare.

Как следствие, меньшее количество американцев будут иметь медицинские страховки. По оценкам бюджетного управления, в 2018 году дополнительно появятся 18 миллионов таких людей, а к 2026 году это число составит 24 миллиона человек. В общей сложности число граждан США, не имеющих медицинской страховки, в 2026 году достигнет 52 миллионов человек (население США в настоящее время составляет более 324 миллионов человек).

Цена страховки для индивидуально застрахованных граждан в случае принятия нового закона будет расти до 2020 года, а к 2026 году снизится на 10% (относительно действующих расценок).

В то же время эксперты Управления конгресса по бюджету отмечают, что предсказать действия всех участников рынка медицинских услуг в США сложно, поэтому расчет носят предположительный характер.