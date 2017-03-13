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00:54 (мск), источник: РИА Новости

Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 миллионов человек

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Принятие законопроекта в области здравоохранения, который должен заменить действующую систему, позволит до 2026 года сократить бюджетный дефицит США на 337 миллиардов долларов, однако без медицинской страховки останутся более 50 миллионов американцев, следует из отчета Управления конгресса по бюджету.

В настоящее время в конгрессе рассматривается законопроект об «Американской медицинской помощи», подготовленный республиканцами, который призван заменить систему «Доступной медицинской помощи», принятую при президенте Бараке Обаме в 2010 году (так называемая Obamacare). Одной из главных особенностей проекта является отмена обязательной покупки медицинской страховки, а также введение ряда налоговых льгот и перераспределение субсидий в этой сфере.

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«Принятие законов позволит сократить федеральный дефицит на 337 миллиардов долларов за период 2017—2026… Расходы будут сокращены на 1,2 триллиона долларов в течение периода, и доходы будут уменьшены на 0,9 триллиона», — говорится в документе.

Поясняется, что экономии удастся достичь как раз за счет уменьшения расходов на медицинскую помощь и субсидии на медицинские страховки, предусмотренные законом Obamacare.

Как следствие, меньшее количество американцев будут иметь медицинские страховки. По оценкам бюджетного управления, в 2018 году дополнительно появятся 18 миллионов таких людей, а к 2026 году это число составит 24 миллиона человек. В общей сложности число граждан США, не имеющих медицинской страховки, в 2026 году достигнет 52 миллионов человек (население США в настоящее время составляет более 324 миллионов человек).

Цена страховки для индивидуально застрахованных граждан в случае принятия нового закона будет расти до 2020 года, а к 2026 году снизится на 10% (относительно действующих расценок).

В то же время эксперты Управления конгресса по бюджету отмечают, что предсказать действия всех участников рынка медицинских услуг в США сложно, поэтому расчет носят предположительный характер.

Комментарии
1
Супер Справедливость
А есть уверенность, что это количество населения страны доживет до 2026 года?
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