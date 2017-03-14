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01:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Сторонники блокады зажгли шины под СБУ в Виннице

КИЕВ, 13 мар — РАИ Новости Украина. Под Главным управлением Службы безопасности Украины (СБУ) в Винницкой области активисты зажгли шины и требуют освободить задержанных на 16-ом редуте участников блокады, сообщает местное интернет-издание Vlasno.info.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Включили музыку, снесли шины и подожгли их — винницкие общественные активисты продолжают ночной митинг под областным Управлением Службы безопасности Украины», — пишет издание.

Активисты, среди прочего, требуют до 10 утра 14 марта освободить 43 задержанных участников блокады и готовятся продолжать митинг в центре Виннице до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В то же время заместитель начальника УСБУ Роман Лех в комментарии СМИ сообщил, что в ближайшие время задержанных отпустят. «Сейчас с задержанными проводят определенные меры, потом их всех отпустят, в том числе — винничан. Все они вернутся домой», — отметил он.

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