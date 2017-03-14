Аваков: все задержанные в Кривом Торце живы и здоровы
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все задержанные активисты торговой блокады Донбасса в Кривом Торце живы и здоровы.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все задержанные активисты торговой блокады Донбасса в Кривом Торце живы и здоровы.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.
«Насколько я сейчас имею информацию: я читаю Facebook, я вижу, что множество людей там ранены, разбиты (головы) — этого ничего не подтверждается. Все живы, здоровы, никаких разбитых голов. Один человек из них оказался инвалидом, который заявил о том, что у него диабет и ему нужен укол. Его отвезли в больницу и сделали укол», — сказал Аваков.
Также он добавил, что «сейчас эти люди находятся в трех соседних райотделах полиции, с ними работают следователи СБУ и полиции».
Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала и доставила для опроса в райотделы 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.
В СБУ уточнили, что
Во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.
Ранее в «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса