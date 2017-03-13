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01:19 (мск), источник: ТАСС

Британский парламент наделил Мэй полномочиями запустить процедуру Brexit

ЛОНДОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский парламент наделил премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава ЕС, приняв соответствующий законопроект.

Источник: Reuters

Точку в продлившемся более месяца законодательном процессе поставила в понедельник вечером (утро вторника мск) Палата лордов, которая не стала повторно вносить поправки в правительственный законопроект.

Таким образом текст утвержден в одинаковом виде обеими палатами парламента и теперь поступит на подпись королеве Елизавете II. После этого он обретет статус закона, а Мэй получит право запустить процедуру Brexit де-юре.

Комментарии
1
Супер Справедливость
Думаю, что королевская подпись будет стоять под документом. ...
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