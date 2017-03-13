Британский парламент наделил Мэй полномочиями запустить процедуру Brexit
ЛОНДОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский парламент наделил
ЛОНДОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский парламент наделил
Точку в продлившемся более месяца законодательном процессе поставила в понедельник вечером (утро вторника мск) Палата лордов, которая не стала повторно вносить поправки в правительственный законопроект.
Таким образом текст утвержден в одинаковом виде обеими палатами парламента и теперь поступит на подпись королеве Елизавете II. После этого он обретет статус закона, а Мэй получит право запустить процедуру Brexit