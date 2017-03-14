Reuters сообщил о прибытии российского спецназа к границе с Ливией

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в США и Египте, военнослужащие, которые, видимо, являются российскими спецназовцами, а также новые беспилотные летательные аппараты находятся в районе египетского населенного пункта Сиди Баррани, примерно в 100 километрах от границы с Ливией.