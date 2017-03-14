Китайцы обдумывают целлюлозно-бумажный комбинат в Хабаровском крае
В Хабаровске в рамках «дня китайского инвестора»
В Хабаровске в рамках «дня китайского инвестора»
Китайский инвестор планирует инвестировать более 1 млрд долларов в целлюлозный комбинат с проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы — для различных видов бумаги и картона. Предполагается, что продукция будет поставляться в Китай.
Сейчас в Хабаровском крае перерабатывается около 40% всей добываемой древесины, а в Амурске успешно работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий компании RFP Group — инвестору ТОР «Комсомольск». Именно с RFP Group и планирует реализовать свой проект China Paper Corporation.
По словам Юрия Трутнева, власти заинтересованы в создании производства по переработке леса на Дальнем Востоке. В связи с этим, как отметил
«Мы будем прорабатывать вопрос повышения экспортных пошлин на круглый лес, которые сейчас,
Он уточнил, что прорабатываются и другие механизмы создания условий для инвесторов с проектами в сфере переработки леса.
В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт добавил, что в ближайшее время регион должна посетить группа специалистов от China Paper Corporation, которые изучат возможности реализации проекта ЦБК при нынешних экономических условиях, а также оценят структуру леса.
Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков заявил, что этот проект может стать «основным в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока». «Мы давно говорим о возрождении
Замминистра отметил, что в ближайшее время по данному проекту будет составлен график, а до конца года будет принято инвестиционное решение и начнется практическая реализация проекта.