Китайцы обдумывают целлюлозно-бумажный комбинат в Хабаровском крае﻿﻿﻿

Китайский инвестор планирует инвестировать более 1 млрд долларов в целлюлозный комбинат с проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы — для различных видов бумаги и картона. Предполагается, что продукция будет поставляться в Китай.

Сейчас в Хабаровском крае перерабатывается около 40% всей добываемой древесины, а в Амурске успешно работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий компании RFP Group — инвестору ТОР «Комсомольск». Именно с RFP Group и планирует реализовать свой проект China Paper Corporation.

По словам Юрия Трутнева, власти заинтересованы в создании производства по переработке леса на Дальнем Востоке. В связи с этим, как отметил вице-премьер, планируется пересмотреть вопрос повышении экспортных пошлин на круглый лес и внести это предложение в Правительство России.

«Мы будем прорабатывать вопрос повышения экспортных пошлин на круглый лес, которые сейчас, из-за изменения курсовой разницы, по факту перестали быть заградительными», — сказал Юрий Трутнев.

Он уточнил, что прорабатываются и другие механизмы создания условий для инвесторов с проектами в сфере переработки леса.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт добавил, что в ближайшее время регион должна посетить группа специалистов от China Paper Corporation, которые изучат возможности реализации проекта ЦБК при нынешних экономических условиях, а также оценят структуру леса.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков заявил, что этот проект может стать «основным в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока». «Мы давно говорим о возрождении целлюлозно-бумажной отрасли на Дальнем Востоке. Сегодня есть естественные предпосылки для того, чтобы этот проект развивался, — сказал Александр Крутиков. — Переговоры мы начали в октябре прошлого года, и уже в марте компания заявила о том, что готова инвестировать в этот проект, сейчас изучается технические детали. На мой взгляд, это яркий пример привлечения инвестиций».

Замминистра отметил, что в ближайшее время по данному проекту будет составлен график, а до конца года будет принято инвестиционное решение и начнется практическая реализация проекта.