Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Общительным людям труднее похудеть
Киев назвал условия участия в «Евровидении» российской певицы
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
"Моя мама уже не потянет": Лолита отказывается от 2-го ребёнка
Ротару поразила поклонников: новый вид звезды
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
03:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Китайцы обдумывают целлюлозно-бумажный комбинат в Хабаровском крае﻿﻿﻿

В Хабаровске в рамках «дня китайского инвестора» вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске (Хабаровский край) с руководством китайской компании China Paper Corporation.

Источник: ДЕЙТА

Китайский инвестор планирует инвестировать более 1 млрд долларов в целлюлозный комбинат с проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы — для различных видов бумаги и картона. Предполагается, что продукция будет поставляться в Китай.

Сейчас в Хабаровском крае перерабатывается около 40% всей добываемой древесины, а в Амурске успешно работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий компании RFP Group — инвестору ТОР «Комсомольск». Именно с RFP Group и планирует реализовать свой проект China Paper Corporation.

По словам Юрия Трутнева, власти заинтересованы в создании производства по переработке леса на Дальнем Востоке. В связи с этим, как отметил вице-премьер, планируется пересмотреть вопрос повышении экспортных пошлин на круглый лес и внести это предложение в Правительство России.

«Мы будем прорабатывать вопрос повышения экспортных пошлин на круглый лес, которые сейчас, из-за изменения курсовой разницы, по факту перестали быть заградительными», — сказал Юрий Трутнев.

Он уточнил, что прорабатываются и другие механизмы создания условий для инвесторов с проектами в сфере переработки леса.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт добавил, что в ближайшее время регион должна посетить группа специалистов от China Paper Corporation, которые изучат возможности реализации проекта ЦБК при нынешних экономических условиях, а также оценят структуру леса.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков заявил, что этот проект может стать «основным в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока». «Мы давно говорим о возрождении целлюлозно-бумажной отрасли на Дальнем Востоке. Сегодня есть естественные предпосылки для того, чтобы этот проект развивался, — сказал Александр Крутиков. — Переговоры мы начали в октябре прошлого года, и уже в марте компания заявила о том, что готова инвестировать в этот проект, сейчас изучается технические детали. На мой взгляд, это яркий пример привлечения инвестиций».

Замминистра отметил, что в ближайшее время по данному проекту будет составлен график, а до конца года будет принято инвестиционное решение и начнется практическая реализация проекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Артист-десантник из Владивостока отмечает день рождения на сцене
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом: слова Трампа о прослушке не надо понимать буквально
Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 млн человек
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
«Челси» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь