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03:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Белый дом: слова Трампа о прослушке не надо понимать буквально

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что предыдущий глава государства Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры, не следует понимать буквально, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Источник: Reuters

«Кошмар! Только узнал, что Обама организовал “прослушку” моей башни аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал тогда президент в «Твиттере».

Спайсер заявил, что Трамп не обвинял ни в чем конкретном своего предшественника.

«Президент использовал слово “прослушка” в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле», — сказал Спайсер журналистам.

«Существует множество тактик, которые могут быть использованы для слежения за кем-то — через прослушивание телефонных разговоров или другими путями», — добавил он, не вдаваясь в подробности.

Между тем министерство юстиции попросило дать ему больше времени на изучение этих обвинений.

Парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности ранее попросил ведомство предоставить какие-либо доказательства утверждениям президента к понедельнику 13 марта. Однако представительница министерства сказала, что минюсту требуется «дополнительное время на то, чтобы установить, существуют ли какие-либо соответствующие документы».

Несмотря на неоднократные запросы, Белый дом до сих пор не предоставил никаких свидетельств в пользу обвинений, выдвинутых Трампом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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