Белый дом: слова Трампа о прослушке не надо понимать буквально
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что предыдущий глава государства Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры, не следует понимать буквально, заявил
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что предыдущий глава государства Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры, не следует понимать буквально, заявил
«Кошмар! Только узнал, что Обама организовал “прослушку” моей башни аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал тогда президент в «Твиттере».
Спайсер заявил, что Трамп не обвинял ни в чем конкретном своего предшественника.
«Президент использовал слово “прослушка” в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле», — сказал Спайсер журналистам.
«Существует множество тактик, которые могут быть использованы для слежения за
Между тем министерство юстиции попросило дать ему больше времени на изучение этих обвинений.
Парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности ранее попросил ведомство предоставить
Несмотря на неоднократные запросы, Белый дом до сих пор не предоставил никаких свидетельств в пользу обвинений, выдвинутых Трампом.