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08:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

В апреле депутаты проверят, как отлавливают бездомных животных в Иркутской области

Проверить работу исполнителей контрактов по отлову безнадзорных животных в Иркутской области планируют в апреле 2017 года депутаты Законодательного собрания Роман Габов и Анастасия Егорова.

Как рассказал «Байкал Инфо» 13 марта Роман Габов, подрядчиков для заключения муниципальных контрактов на отлов безнадзорных животных начали отбирать с марта. По его сведениям, в конкурсах участвуют уже знакомые жителям региона подрядчики и новые организации.

Для участников конкурса на отлов животных ужесточены требования: необходим оборудованный пункт для стерилизации с ветеринарным специалистом, требуется соблюдать определённые условия содержания животных. Роман Габов напомнил, что в областном законодательстве также произошли изменения, по которым с полугода до месяца сократился срок содержания животных в приютах. При этом с 4 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей сократилось финансирование на стерилизацию и содержание животного. Компании должны постараться найти для собак и кошек новых хозяев.

Роман Габов напомнил, что вместе с Анастасией Егоровой они входят в рабочую группу по контролю за реализацией областного закона. Напомним, по результатам прошедших ранее проверок был расторгнут контракт с компанией «Перспектив-Авто» из Бурятии, которая допустила грубые нарушения при содержании отловленных животных в Иркутске.

Участники рабочей группы стараются собираться не реже раза в месяц. В феврале прошла встреча группы с представителями общественных зоозащитных организаций, которые обеспокоены тем, что в Иркутске происходят отравления и убийства безнадзорных собак с цветными бирками в ушах. Напомним, эти бирки говорят о том, что животное было стерилизовано, осмотрено ветеринаром, после чего его выпустили обратно на улицу. Роман Габов подчеркнул, что совместно с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области решено разработать памятку для населения, объяснить людям, что бояться собак с бирками не нужно. Безнадзорных животных начали бирковать собак в 2016 году, в 2017 году это требование закрепил закон.

В начале года прошло селекторное совещание с участием службы ветеринарии и представителей муниципалитетов. Роман Габов рассказал, что в рабочей группе составили образец договора на отлов животных, которым могут пользоваться МО для формирования своих контрактов. Местных властей просили активнее участвовать в реализации закона, следить за исполнением контрактов, отслеживать количество отловленных животных. Согласно проверке Контрольно-счётной палаты, ранее в некоторых городах и районах мониторинг проводился некачественно.

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