Сегодня суд допросит охранников Пушкарева
14 марта состоится очередное судебное заседание по делу московского журналиста.
14 марта состоится очередное судебное заседание по делу московского журналиста.
Во Фрунзенском районном суде Владивостока сегодня состоится очередное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, которые обвиняются в нанесении побоев 7 июня 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину, сообщает корреспондент РИА VladNews.
На 15:30 запланирован последний допрос в судебном следствии: на этот раз показания дадут подсудимые.
Кроме того, планируется и решение вопроса о мере пресечения для обвиняемых: домашний арест был им продлен в ноябре 2016 года, сроком до 21 марта. Стоит отметить, что судебное слушание приближается к концу: оглашение приговора запланировано на 24 марта.
Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.