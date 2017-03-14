Сегодня суд допросит охранников Пушкарева

Во Фрунзенском районном суде Владивостока сегодня состоится очередное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, которые обвиняются в нанесении побоев 7 июня 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На 15:30 запланирован последний допрос в судебном следствии: на этот раз показания дадут подсудимые.

Кроме того, планируется и решение вопроса о мере пресечения для обвиняемых: домашний арест был им продлен в ноябре 2016 года, сроком до 21 марта. Стоит отметить, что судебное слушание приближается к концу: оглашение приговора запланировано на 24 марта.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.