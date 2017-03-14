В Уфе 14 марта состоится заседание Президиума республиканского парламента
УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в Государственном Собрании — Курултае Башкортостана состоится заседание Президиума республиканского парламента.
УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в Государственном Собрании — Курултае Башкортостана состоится заседание Президиума республиканского парламента.
Депутаты намерены определить дату проведения предстоящего пленарного заседания, а также его повестку. Предполагается, что на рассмотрение парламентариев на пленарном заседании будет предложен ряд наиболее актуальных законопроектов в первом, втором и третьем чтениях.