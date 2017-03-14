Полиция отпустила задержанных на станции Кривой Торец участников блокады

Нацполиция Донецкой области на своей странице в Facebook сообщила, что после проверки более 20 задержанных на станции Кривой Торец участников блокады Донбасса были отпущены.

По данным ведомства, всего были задержаны 43 человека.

«Проверка граждан, которые были доставлены в Торецкое отделения полиции со станции Кривой Торец, продолжается. После проверки, дачи объяснений и медицинского осмотра уже отпущены 20 блокировщиков», — говорится в сообщении.