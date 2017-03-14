Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Учения Росгвардии – это мощный ответ Анкаре: мнение эксперта
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
07:33 (мск), источник: 112.ua

Полиция отпустила задержанных на станции Кривой Торец участников блокады

По данным ведомства, всего были задержаны 43 человека.

Источник: 112.ua

Нацполиция Донецкой области на своей странице в Facebook сообщила, что после проверки более 20 задержанных на станции Кривой Торец участников блокады Донбасса были отпущены.

По данным ведомства, всего были задержаны 43 человека.

«Проверка граждан, которые были доставлены в Торецкое отделения полиции со станции Кривой Торец, продолжается. После проверки, дачи объяснений и медицинского осмотра уже отпущены 20 блокировщиков», — говорится в сообщении.

Позже нардепы Оксана Сыроед и Семен Семенченко сообщили, что всех задержанных участников блокады отпустили. Их удерживали в разных отделениях полиции Донецкой области.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне проведения антитеррористической операции 43 человека с оружием. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что задержанные в настоящее время допрашиваются в отделениях полиции.

Напомним, в штабе блокады Донбасса заявили о разгоне редута в Кривом Торце силовиками. В частности, в разгоне они обвинили СБУ и представителей спецподразделения КОРД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Аваков выступил за создание единой службы экономических расследований
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь