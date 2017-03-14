Полиция отпустила задержанных на станции Кривой Торец участников блокады
По данным ведомства, всего были задержаны 43 человека.
По данным ведомства, всего были задержаны 43 человека.
Нацполиция Донецкой области на своей странице в Facebook сообщила, что после проверки более 20 задержанных на станции Кривой Торец участников блокады Донбасса были отпущены.
По данным ведомства, всего были задержаны 43 человека.
«Проверка граждан, которые были доставлены в Торецкое отделения полиции со станции Кривой Торец, продолжается. После проверки, дачи объяснений и медицинского осмотра уже отпущены 20 блокировщиков», — говорится в сообщении.
Позже нардепы Оксана Сыроед и Семен Семенченко сообщили, что всех задержанных участников блокады отпустили. Их удерживали в разных отделениях полиции Донецкой области.
Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне проведения антитеррористической операции 43 человека с оружием. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что задержанные в настоящее время допрашиваются в отделениях полиции.
Напомним, в штабе блокады Донбасса заявили о разгоне редута в Кривом Торце силовиками. В частности, в разгоне они обвинили СБУ и представителей спецподразделения КОРД.