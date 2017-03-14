Полпред Трутнев выступил за увеличение таможенных пошлин на вывоз леса

«Сегодня экономика изменилась, сильно изменилось соотношение стоимости рубля и доллара. Наши пошлины перестали быть заградительными. Сначала они по уровню были стимулом для строительства перерабатывающих мощностей в России, сейчас — нет. Поэтому я дал поручение коллегам в Москве вернуться к рассмотрению уровня пошлин, и может быть внести в правительство предложения по их увеличению», — сказал Трутнев.

Кроме того, он напомнил, что в России есть механизм квотирования в рамках инвестпроектов. «Инвестору разрешается вывозить некоторое количество леса в непереработанном виде. Это касается тех ресурсов, которые не перерабатываются на данном предприятии. Целлюлозо-бумажный комбинат может переработать любые ресурсы, а мебельное производство может переработать не все. У нас этот механизм работает коряво. Эти предприятия отбирает Минпром, иногда решения принимаются субъективно, что не способствует прозрачности процесса. Мы предлагаем привязать объем вывоза к объемам переработки в РФ и убрать механизм принятия (решения) чиновниками», — сказал Трутнев.

Так, по его словам, «100 кубов переработал — столько и вывез непереработанной древесины. Если нарушил соглашение, то на квотированный лес, вывезенный сверх пропорции, получаешь таможенную пошлину в той величине, которую установят». «Этот механизм подработаем и будем на правительстве обосновывать», — подчеркнул Трутнев.

Как отметил в интервью ИА «Дейта» генеральный директор Приморской Ассоциации экспортеров леса (ПАЛЭКС) Павел Корчагин, погоня за пошлинами и сборами без учета специфики лесного хозяйства региона малоэффективна.

— Заградительные сборы не всегда эффективны для развития лесоперерабатывающего комплекса Приморья, — подчеркнул Корчагин.