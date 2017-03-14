Аваков выступил за создание единой службы экономических расследований
Единая служба экономических расследований — это аналитическая служба.
Единая служба экономических расследований — это аналитическая служба.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым создание единой службы экономических расследований в Украине.
«Есть еще один идеал — объединить департамент защиты экономики, который есть в полиции, функцию налоговых расследований, забираем всю экономику у СБУ и одна экономическая служба этим занимается», — сказал он в эфире программы «Hard с Влащенко» на телеканале ZIK в понедельник вечером.
По его словам, у такого органа должно быть два ключевых оружия: одно — карандаш, второе — компьютер.
«Ничего другого. Создавать монстра, службу финансовых расследований со своим спецназом или отдельной прослушкой, или наружкой — хватит, мы наигрались в это. Это аналитическая служба», — подчеркнул министр.