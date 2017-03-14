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07:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Аваков выступил за создание единой службы экономических расследований

Единая служба экономических расследований — это аналитическая служба.

Источник: Telegraf.com.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым создание единой службы экономических расследований в Украине.

«Есть еще один идеал — объединить департамент защиты экономики, который есть в полиции, функцию налоговых расследований, забираем всю экономику у СБУ и одна экономическая служба этим занимается», — сказал он в эфире программы «Hard с Влащенко» на телеканале ZIK в понедельник вечером.

По его словам, у такого органа должно быть два ключевых оружия: одно — карандаш, второе — компьютер.

«Ничего другого. Создавать монстра, службу финансовых расследований со своим спецназом или отдельной прослушкой, или наружкой — хватит, мы наигрались в это. Это аналитическая служба», — подчеркнул министр.

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