Аваков выступил за создание единой службы экономических расследований

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым создание единой службы экономических расследований в Украине.

«Есть еще один идеал — объединить департамент защиты экономики, который есть в полиции, функцию налоговых расследований, забираем всю экономику у СБУ и одна экономическая служба этим занимается», — сказал он в эфире программы «Hard с Влащенко» на телеканале ZIK в понедельник вечером.

По его словам, у такого органа должно быть два ключевых оружия: одно — карандаш, второе — компьютер.

«Ничего другого. Создавать монстра, службу финансовых расследований со своим спецназом или отдельной прослушкой, или наружкой — хватит, мы наигрались в это. Это аналитическая служба», — подчеркнул министр.