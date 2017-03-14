Над Петербургом в честь Дня Победы впервые пролетит авиация ЗВО

Репетиции к параду на Дворцовой площади пройдут 25, 27 апреля, 3 и 5 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.
«Особенностью парада в этом году станет участие экипажей оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО… В День Победы над Дворцовой площадью пройдут вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, истребители Су-27, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134 — более 40 единиц», — говорится в сообщении.
Кроме того, по главной площади Санкт-Петербурга в составе механизированной колонны пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники округа. Также жители и гости города смогут увидеть бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста» и «Нона-СВК», комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М». Возглавит механизированную колонну танк Победы Т-34−85.