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06:28 (мск), источник: РИА Новости

Над Петербургом в честь Дня Победы впервые пролетит авиация ЗВО

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более 40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) впервые пролетят над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЗВО.

Источник: РИА Новости

Репетиции к параду на Дворцовой площади пройдут 25, 27 апреля, 3 и 5 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

«Особенностью парада в этом году станет участие экипажей оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО… В День Победы над Дворцовой площадью пройдут вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, истребители Су-27, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134 — более 40 единиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, по главной площади Санкт-Петербурга в составе механизированной колонны пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники округа. Также жители и гости города смогут увидеть бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста» и «Нона-СВК», комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М». Возглавит механизированную колонну танк Победы Т-34−85.

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