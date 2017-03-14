Над Петербургом в честь Дня Победы впервые пролетит авиация ЗВО

Репетиции к параду на Дворцовой площади пройдут 25, 27 апреля, 3 и 5 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

«Особенностью парада в этом году станет участие экипажей оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО… В День Победы над Дворцовой площадью пройдут вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, истребители Су-27, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134 — более 40 единиц», — говорится в сообщении.