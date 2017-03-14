Гройсман во вторник отправится в Турцию с официальным визитом
По данным
По данным
КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина.
«Четырнадцатого-пятнадцатого марта
По данным
После встречи глав правительств запланировано подписание двухсторонних документов.
По данным Кабмина, 15 марта Гройсман будет находиться с визитом в Стамбуле, где ознакомится с работой местного технопарка и примет участие в
Отметим, визит Гройсмана пройдет на фоне обострения дипломатических отношений между Турцией и Нидерландами, к котором постепенно подключаются и другие европейские государства.