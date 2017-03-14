Гройсман во вторник отправится в Турцию с официальным визитом

«Четырнадцатого-пятнадцатого марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с официальным визитом в Турецкой Республике», — говорится в сообщении.

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 14—15 марта посетит Турцию с официальным визитом. В рамках визита запланированы встречи с турецким президентом и премьером, сообщает Правительственный портал.

По данным пресс-службы, 14 марта в Анкаре Гройсман встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Бинали Йылдырымом, а также спикером великого национального собрания Исмаилом Кахраманом.

После встречи глав правительств запланировано подписание двухсторонних документов.

По данным Кабмина, 15 марта Гройсман будет находиться с визитом в Стамбуле, где ознакомится с работой местного технопарка и примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Отметим, визит Гройсмана пройдет на фоне обострения дипломатических отношений между Турцией и Нидерландами, к котором постепенно подключаются и другие европейские государства.