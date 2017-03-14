На праймериз «Единой России» заявились в Омске уже 23 кандидата

Вся информация по праймериз теперь доступна в онлайн-режиме на официальном сайте «ЕР». Там можно получить полную информацию о том, как будет проходить процедура праймериз и уточнить точный адрес своего избирательного участка.

По последним данным, на праймериз в России зарегистрировались 314 человек, причем 23 из них планируют пройти предварительный партийный отбор в Омске. На выборах в Омский городской совет наблюдается реальный ажиотаж и это видно по активности кандидатов на праймериз.

Уже известно, что кандидаты от «Единой России» будут выдвигаться 20 территориальным округам Омска. При этом чтобы избежать путаницы единороссы скопировали существующую нарезку округов. Так, территория города Омска № 1 соответствует территории одномандатного избирательного круга № 1, территория города Омска № 2 соответствует территории одномандатного избирательного круга № 2 и т. д. В итоге победитель праймериз будет самостоятельно решать идти ему по одномандатному округу или партийному списку.

Юрий Тетянников, секретарь омского регионального отделения Партии «Единая Россия»:

— Это оптимальный вариант для предварительного голосования, который уже используется в других регионах.

Тетянников подтвердил, что в Омске поступило уже 23 заявки от желающих принять участие в процедуре предварительного голосования и 7 человек из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Решение по остальным претендентам будет принято на ближайшем заседании оргкомитета.

Напомним, что прием заявок на праймериз «ЕР» будет проходить до 27 апреля. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая. Для голосования будет специально изготовлено около 3,7 млн бюллетеней. В праймериз смогут принять участие как члены «Единой России», так и беспартийные граждане, а вот представители других партий пройти предварительный отбор «ЕР» не смогут.