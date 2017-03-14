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07:23 (мск), источник: РИА Новости

ЦТАК: КНДР ответит «беспощадным ударом» по стратегическим вооружениям США

ТОКИО, 14 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея пригрозила «беспощадным ударом» по американским стратегическим арсеналам, переброшенным на юг Корейского полуострова для участия в крупномасштабных учениях, передало во вторник из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

Как сообщалось ранее, в настоящее время США проводят совместные с Южной Кореей военные маневры Key Resolve и «Токсури» (Foal Eagle), направленные против КНДР.

Как отмечает ЦТАК, 10 марта в Японском море появились авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер Lake Champlain и эсминцы Wayne E.Meyer и Michael Murphy. Самолеты с авианосца на следующий день совершали вылеты к рубежам КНДР для отработки ударов по северокорейской территории.

«Если они хоть чуть-чуть нарушат наш суверенитет и достоинство, наша армия нанесет беспощадные сверхточные удары с воздуха, моря и из-под воды», — подчеркивает ЦТАК.

Северокорейское агентство предупреждает также, что США и Южная Корея должны помнить, что американские стратегические вооружения, включая атомные авианосцы, находятся «под прицелом» у Корейской народной армии.

Комментарии
7
Николай Николаев
Правильно делают КНДР ,не только этим пиндосам всему миру угрожать.А то ведет себя пиндостан,как хозяева мира всего.
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TURBODED
в какой груди - правой или левой, ты на вопрос не ответил - обозначь сумму...
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Валерий Малютин
сразу видно....вопрос насральновца, у которого сам вопрос не вызывает гадкого ощущения в груди
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