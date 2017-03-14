ЦТАК: КНДР ответит «беспощадным ударом» по стратегическим вооружениям США

Как сообщалось ранее, в настоящее время США проводят совместные с Южной Кореей военные маневры Key Resolve и «Токсури» (Foal Eagle), направленные против КНДР.

Как отмечает ЦТАК, 10 марта в Японском море появились авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер Lake Champlain и эсминцы Wayne E.Meyer и Michael Murphy. Самолеты с авианосца на следующий день совершали вылеты к рубежам КНДР для отработки ударов по северокорейской территории.

«Если они хоть чуть-чуть нарушат наш суверенитет и достоинство, наша армия нанесет беспощадные сверхточные удары с воздуха, моря и из-под воды», — подчеркивает ЦТАК.

Северокорейское агентство предупреждает также, что США и Южная Корея должны помнить, что американские стратегические вооружения, включая атомные авианосцы, находятся «под прицелом» у Корейской народной армии.