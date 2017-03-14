Меры по улучшению экологической ситуации в Ванино обсудили глава района и губернатор Хабаровского края

Также в разговоре принял участие председатель собрания депутатов района Андрей Куренщиков. Темой для обсуждения стала реализация мер по улучшению экологической ситуации в порту Ванино.

«Мы работаем над выполнением плана, который вы утвердили. Недавно у нас состоялась встреча с новым директором порта, он пообщался с жителями Ванино и рассказал о шагах, которые предпринимает предприятие. Так, установлены и уже работают четыре снегогенератора для пылеподавления, пылящие грузы перемещены на участки, отдаленные от жилой зоны», — рассказал Николай Ожаровский.