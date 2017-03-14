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07:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Меры по улучшению экологической ситуации в Ванино обсудили глава района и губернатор Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с главой Ванинского района Николаем Ожаровским.

Источник: khabkrai.ru

Также в разговоре принял участие председатель собрания депутатов района Андрей Куренщиков. Темой для обсуждения стала реализация мер по улучшению экологической ситуации в порту Ванино.

«Мы работаем над выполнением плана, который вы утвердили. Недавно у нас состоялась встреча с новым директором порта, он пообщался с жителями Ванино и рассказал о шагах, которые предпринимает предприятие. Так, установлены и уже работают четыре снегогенератора для пылеподавления, пылящие грузы перемещены на участки, отдаленные от жилой зоны», — рассказал Николай Ожаровский.

Отмечалось, что для эффективного решения вопросов, связанных с экологической безопасностью, необходимо наладить взаимодействие общественности, компаний и органов власти, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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