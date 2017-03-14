Меры по улучшению экологической ситуации в Ванино обсудили глава района и губернатор Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с главой Ванинского района Николаем Ожаровским.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с главой Ванинского района Николаем Ожаровским.
Также в разговоре принял участие председатель собрания депутатов района Андрей Куренщиков. Темой для обсуждения стала реализация мер по улучшению экологической ситуации в порту Ванино.
«Мы работаем над выполнением плана, который вы утвердили. Недавно у нас состоялась встреча с новым директором порта, он пообщался с жителями Ванино и рассказал о шагах, которые предпринимает предприятие. Так, установлены и уже работают четыре снегогенератора для пылеподавления, пылящие грузы перемещены на участки, отдаленные от жилой зоны», — рассказал Николай Ожаровский.
Отмечалось, что для эффективного решения вопросов, связанных с экологической безопасностью, необходимо наладить взаимодействие общественности, компаний и органов власти, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на