Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Учения Росгвардии – это мощный ответ Анкаре: мнение эксперта
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
07:50 (мск), источник: VLADNEWS

Для резидентов СП Владивосток создадут особый, единый налог

Эта практика зарекомендовала себя во всем мире.

Источник: VLADNEWS

Для резидентов свободного порта Владивосток создадут особый, единый налог: такая практика зарекомендовала себя во всем мире как инструмент развития припортовых территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Сейчас идет активная работа по созданию этого экономического режима и в СП Владивосток.

Кроме того, среди мер по поддержке инвестпроектов в ДФО — поэтапное снижение энерготарифов, которое начнется в этом году, и подготовка нового законопроекта о целевых налоговых льготах для инвесторов макрорегиона:

— Документ вводит следующие правила: если инвестор сам вкладывает деньги в обеспечивающую инфраструктуру для новых производств, он будет получать налоговые льготы по налогу на прибыль, НДПИ, имущественный и земельный налог в объёме этих инвестиций. И он будет получать их до тех пор, пока не окупит свои вложения, — объяснил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пьяный автомобилист наехал на пешехода в Приморье
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь