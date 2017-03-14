Для резидентов СП Владивосток создадут особый, единый налог
Эта практика зарекомендовала себя во всем мире.
Эта практика зарекомендовала себя во всем мире.
Для резидентов свободного порта Владивосток создадут особый, единый налог: такая практика зарекомендовала себя во всем мире как инструмент развития припортовых территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Кроме того, среди мер по поддержке инвестпроектов в ДФО — поэтапное снижение энерготарифов, которое начнется в этом году, и подготовка нового законопроекта о целевых налоговых льготах для инвесторов макрорегиона:
— Документ вводит следующие правила: если инвестор сам вкладывает деньги в обеспечивающую инфраструктуру для новых производств, он будет получать налоговые льготы по налогу на прибыль, НДПИ, имущественный и земельный налог в объёме этих инвестиций. И он будет получать их до тех пор, пока не окупит свои вложения, — объяснил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.