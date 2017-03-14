Дубровский проигнорировал депутатов Заксобрания

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем ежегодном послании политической элите региона проигнорировал вопросы депутатов. Об этом на своей странице в Facebook рассказала член комитета южноуральского ЗакСо по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Ольга Мухометьярова.

По словам народной избранницы, она заранее ознакомилась с докладом главы региона: «Внесла интересующие меня вопросы. Но… Борис Александрович даже на письменные, заранее внесенные, вопросы не ответил. В прошлом году голосовали за то, чтобы не задавать вопросы губернатору. В этом году уже просто не задавали. Вывод: не стоит искать ответов там, где их нет. Жалею о потраченном времени».