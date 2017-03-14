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07:59 (мск), источник: Вести Приморье

Индонезия заинтересована в развитии торгово-экономических связей с Приморьем

Дипмиссия посольства Республики Индонезия посетила администрацию Приморского края. В ходе визита принято решение рассмотреть вопрос об установлении побратимских отношений между Приморским краем и крупнейшей провинцией Индонезии — Восточной Явой. Сегодня Индонезия активно экспортирует в Россию тропические фрукты, продукты рыбопереработки, резину и текстиль. Россия же поставляет в Индонезию продукты химической обработки и зерно.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский провел двустороннюю встречу с дипломатической миссией посольства Республики Индонезия в России.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, темой встречи стало обсуждение перспектив взаимовыгодного сотрудничества между Приморьем и Индонезией в торгово-экономической и социально-культурной сферах.

Приветствуя гостей, заместитель главы региона отметил, сегодня в крае создан ряд уникальных инструментов, значительно повышающих инвестиционную привлекательность Приморья.

«Мы бы хотели видеть среди иностранных инвесторов и индонезийских бизнесменов. Одно из наиболее перспективных и эффективных направлений для сотрудничества — туристическая отрасль», — подчеркнул Евгений Полянский.

Ежегодно Россию посещают около 16 тысяч гостей из Индонезии. Одним самых востребованных городов может стать Владивосток, считает полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Посольства Республики Индонезия в России Симболон Ласро.

«Приморский край развивается очень динамично и с каждым годом становится всё более привлекательным для туристов. Понимая все перспективы расширения туристских связей с Приморьем, мы намерены стимулировать рост потока наших граждан в регион», — отметил дипломат.

Также глава делегации подчеркнул, Индонезия заинтересована в развитии торгово-экономических связей с Приморьем.

«Сейчас сотрудничество между нашими странами переживает новый виток. Мы активно экспортируем в Россию тропические фрукты, продукты рыбопереработки, резину и текстиль. Россия же поставляет нам продукты химической обработки, включая удобрения, и большой объем зерна. Мы используем и другие российские товары, но закупаем их у третьих стран. В этом смысле у Индонезии и Приморья большие перспективы для взаимодействия без посредников», — отметил господин Симболон Ласро.

Одним из решений, принятых по итогам встречи, стала договоренность о рассмотрении вопроса об установлении побратимских отношений между Приморским краем и крупнейшей провинцией Индонезии — Восточной Явой. По мнению вице-губернатора Евгения Полянского, придание отношениям между Приморьем и Восточной Явой статуса побратимских станет дополнительным стимулом в развитии разностороннего плодотворного сотрудничества.

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