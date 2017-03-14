Назаров установил в Омске высокий уровень опасности

В Омске продолжаются антитеррористические учения. Напомним, накануне, 13 марта, в регионе был установлен повышенный — синий — уровень опасности на три дня. Однако сегодня председатель антитеррористической комиссии области Виктор Назаров повысил его до жёлтого.

В департаменте общественной безопасности пояснили, что к мероприятиям, принимаемым при повышенном уровне опасности, добавятся также дополнительные меры по организации розыска лиц, причастных к подготовке терактов, проведена проверка готовности персонала потенциальных объектов, где может произойти теракт, а также проверка готовности правоохранительных органов и спасательных служб по пресечению теракта и спасению людей.

«При высоком (желтом) уровне террористической опасности правоохранительными органами будут организованы проверки у граждан документов, удостоверяющих личность, а также ограничено движение транспортных средств на локальных участках местности», — рассказал замдиректора департамента Евгений Скрипкарёв.

Администрация Омска просит жителей и гостей города соблюдать рекомендованные мероприятия и с пониманием отнестись к проводимым действиям.