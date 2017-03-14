Сагадиев: В этом году 100% выпускников школ будут сдавать казахский язык

В этом году 100% выпускников будут сдавать казахский язык, причем баллы за этот предмет будут влиять на получение гранта в вузах, сообщает NUR.KZ со ссылкой на министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.

В течение 12 лет казахский язык сдавался выпускниками русских школ в рамках ЕНТ, но баллы за него не засчитывались, и на получение гранта он не влиял, отметил Сагадиев.

Более того, часть выпускников казахский язык сдавала не в виде теста, а по билетам, разработанным самой школой.

«В связи с разделением ЕНТ на два этапа, а также, поскольку мы хотим, чтобы с этого года 100% выпускников сдавали казахский язык, для получения аттестата каждый будет обязан сдать экзамен и получить настоящую тестовую оценку знания языка», — сообщил министр.