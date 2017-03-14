Рустэм Хамитов принял участие во встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами регионов

На ней также присутствовали главы Алтая, Татарстана, Хакасии и Якутии. В ходе встречи обсуждались перспективы использования потенциала российских регионов в продвижении гуманитарных аспектов интеграции на евразийском континенте.

Сергей Лавров подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество является важным фактором развития международных отношений и предотвращения межцивилизационных и межконфессиональных разногласий.

— Это принципиальные вещи не только для Евразии, но и для всего человечества. Мы рады, что российские регионы проявляют активную заинтересованность в развитии такого сотрудничества на евразийском пространстве и готовы и дальше наращивать свой вклад в такие процессы, — сказал министр. — Мы убеждены, что развитие таких связей способствует углублению евразийской интеграции в целом. Это действенный инструмент того, что мы называем общественной дипломатией.

Министр иностранных дел отметил, что в настоящее время во всех субъектах Российской Федерации реализуются различные межрегиональные проекты, проводятся фестивали, конкурсы, культурные, образовательные и другие мероприятия, в том числе под эгидой ЮНЕСКО, которые формируют и укрепляют единое гуманитарное пространство Евразии.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в своём выступлении представил ряд инициатив, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества.

Руководитель региона отметил, что республика на протяжении 20 лет успешно взаимодействует с ЮНЕСКО. Так, в Башкортостане реализуется ряд важных проектов в научно-образовательной сфере, а также связанных с сохранением природно-культурного наследия. Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш включены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Создан биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал». В ближайшее время в республике должен появиться один из первых в России геопарков ЮНЕСКО.

Рустэм Хамитов рассказал, что в мае 2016 года в Уфе в рамках международного фестиваля-форума «Сердце Евразии» состоялась конференция «Перекресток культур: межкультурный диалог и сотрудничество на евразийском пространстве». По её итогам принята Уфимская декларация, положившая начало работе Евразийского культурного форума — постоянно действующей дискуссионной платформы, способствующей активизации межкультурного сотрудничества стран Евразии. В июле этого года в Уфе планируется провести II Евразийский гуманитарный форум и научно-практическую конференцию «Башкортостан — сердце Евразии: Межкультурный диалог и сотрудничество на Евразийском пространстве», посвящённую вопросам профессионального образования.

Глава республики также обозначил планы на ближайшие пять лет по проведению в Башкортостане крупных международных мероприятий.