Министр юстиции пожаловался на нехватку моргов в Казахстане

На недостаточное внимание акимов на строительство новых моргов пожаловался министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

«В последние годы много денег вкладывается в новые дома, больницы. Недавно была подана судебно-медицинская экспертиза Министерству юстиции. Я хотел бы обозначить проблему, что очень мало в последние годы вкладывалось в строительство новых моргов. В какой-то момент перестало этому уделяться достаточного внимания, но это очень важный вопрос, особенно для крупных городов», — сказал он в ходе заседания Правительства. Бекатев обратился к акимам крупных городов с просьбой уделить больше внимания этому вопросу.

«Я хотел бы обратиться к акимам этот вопрос также рассмотреть в местных бюджетах. Быть может, даже обратиться с заявкой в республиканский бюджет», — отметил министр.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в свою очередь пообещал проработать этот вопрос совместно с Министерством юстиции. «Мы совместно с Министерством юстиции, думаю, проработаем этот вопрос», — сказал он.