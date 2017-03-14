Министр юстиции пожаловался на нехватку моргов в Казахстане
Министр юстиции Марат Бекетаев посоветовал акимам крупных городов обратиться в республиканский бюджет с заявкой на строительство моргов.
Министр юстиции Марат Бекетаев посоветовал акимам крупных городов обратиться в республиканский бюджет с заявкой на строительство моргов.
На недостаточное внимание акимов на строительство новых моргов пожаловался министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.
«В последние годы много денег вкладывается в новые дома, больницы. Недавно была подана
«Я хотел бы обратиться к акимам этот вопрос также рассмотреть в местных бюджетах. Быть может, даже обратиться с заявкой в республиканский бюджет», — отметил министр.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов в свою очередь пообещал проработать этот вопрос совместно с Министерством юстиции. «Мы совместно с Министерством юстиции, думаю, проработаем этот вопрос», — сказал он.