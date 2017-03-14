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09:33 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко утвердил изменения в соглашение с Россией о совместной охране внешней границы в воздушном пространстве

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации от 3 февраля 2009 года.

Источник: БЕЛТА

Соответствующий указ № 80 от 10 марта 2017 года опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Протокол был подписан в Минске 2 ноября 2016 года в рамках проведения заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Беларуси. Отмечалось, что на заседании были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.

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