Лукашенко утвердил изменения в соглашение с Россией о совместной охране внешней границы в воздушном пространстве

Соответствующий указ № 80 от 10 марта 2017 года опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Протокол был подписан в Минске 2 ноября 2016 года в рамках проведения заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Беларуси. Отмечалось, что на заседании были приняты важные решения, способствующие укреплению безопасности Союзного государства.