Лукашенко утвердил изменения в соглашение с Россией о совместной охране внешней границы в воздушном пространстве
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации от 3 февраля 2009 года.