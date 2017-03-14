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08:57 (мск), источник: Publika.md

Главные задачи Молдовы — модернизация страны и сохранение стабильности в государстве

У Молдовы есть две основные задачи — модернизация государства и сохранение стабильности в стране.

Источник: Publika.md

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Галбур в ходе своего визита в столицу Финляндии Хельсинки.

Галбур считает, что этих целей можно достичь путем внедрения Соглашения об ассоциации, с последующим присоединением к Европейскому союзу. Среди других задач министр назвал сокращение раскола в обществе, решение приднестровского конфликта и укрепление демократических институтов.

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