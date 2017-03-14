Главные задачи Молдовы — модернизация страны и сохранение стабильности в государстве

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Галбур в ходе своего визита в столицу Финляндии Хельсинки.

Галбур считает, что этих целей можно достичь путем внедрения Соглашения об ассоциации, с последующим присоединением к Европейскому союзу. Среди других задач министр назвал сокращение раскола в обществе, решение приднестровского конфликта и укрепление демократических институтов.