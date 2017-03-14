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08:59 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип потребовал максимальной мобилизации при внедрении пенсионной реформы

Премьер Павел Филип потребовал проявить максимальную ответственность при внедрении реформы пенсионной системы.

Источник: AP 2017

Глава кабмина провел заседание с руководством ответственных ведомств и призвал их к полной мобилизации для проведения реформы в намеченные сроки. Перерасчет и индексация пенсий начнется с первого апреля.

Как сообщает Министерство труда, до сих пор были отменены привилегии для депутатов, членов правительства, госслужащих и местных избранников. Расчётом пенсий будет заниматься Национальная касса социального страхования. С апреля начнётся перерасчёт выплат гражданам, которые вышли на пенсию с 2001 по 2008 годы. В то же время, будет произведена индексация выплат, и минимальная пенсия вырастет с девятисот шестидесяти одного лея до 1026-ти. Добавлю, что в Молдове почти 700 тысяч пенсионеров.

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