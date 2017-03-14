Павел Филип потребовал максимальной мобилизации при внедрении пенсионной реформы
Премьер Павел Филип потребовал проявить максимальную ответственность при внедрении реформы пенсионной системы.
Премьер Павел Филип потребовал проявить максимальную ответственность при внедрении реформы пенсионной системы.
Глава кабмина провел заседание с руководством ответственных ведомств и призвал их к полной мобилизации для проведения реформы в намеченные сроки. Перерасчет и индексация пенсий начнется с первого апреля.
Как сообщает Министерство труда, до сих пор были отменены привилегии для депутатов, членов правительства, госслужащих и местных избранников. Расчётом пенсий будет заниматься Национальная касса социального страхования. С апреля начнётся перерасчёт выплат гражданам, которые вышли на пенсию с 2001 по 2008 годы. В то же время, будет произведена индексация выплат, и минимальная пенсия вырастет с девятисот шестидесяти одного лея до 1026-ти. Добавлю, что в Молдове почти 700 тысяч пенсионеров.