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09:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

С довыборов в гордуму Екатеринбурга снялся «пенсионер» Кислых

В гонке остались 10 человек.

От участия в довыборах в гордуму Екатеринбурга отказался кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Александр Кислых. 14 марта вопрос об аннулировании его регистрации будет рассмотрен на заседании городского избиркома, сообщает «Уралинформбюро».

Александр Кислых выдвигался по округу № 8 (Кировский район). Таким образом, в гонке там остались 4 участника: Павел Андреев («Справедливая Россия»), Григорий Вихарев (ЛДПР), Михаил Смоляков («Единая Россия») и Святослав Штукин (КПРФ).

Помимо округа № 8, выбирать депутата будут жители 14-го округа (Орджоникидзевский район). В нем на мандат претендуют Евгений Кеосьян (ЛДПР), Юрий Оносов («Справедливая Россия»), Владимир Стругов («Единая Россия»), Евгений Старокожев (КПРФ), Светлана Степанова («Российская партия пенсионеров за справедливость») и самовыдвиженец Владимир Смирнов.

Довыборы в гордуму будут проходить 19 марта. Они проводятся в связи с освобождением двух мест — Светлана Учайкина отказалась от мандата в связи с назначением главой свердловского минкульта, а Игорь Володин избрался в региональное Заксобрание.

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