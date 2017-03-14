Аваков «высказал претензии» Садовому за грузовики с мусором

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Во время субботней встречи Министра внутренних дел Арсена Авакова и мэра Львова, глава МВД «высказал претензии» Андрею Садовому за то что мусоровозы сбрасывают львовский мусор на обочины дорог по всей Украине. Об этом сказал глава МВД, передает ZIK.

Рассказывая о встрече, которая состоялась по инициативе городского председателя Львова, он рассказал, что они обсудили «широкий спектр вопросов», одним из которых была проблема львовского мусора.