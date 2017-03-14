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09:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков «высказал претензии» Садовому за грузовики с мусором

Глава МВД и мэр Львова обсудили «широкий спектр вопросов», одним из которых была проблема львовского мусора. Аваков высказал претензию, что огромные мусоровозы выбрасывают мусор в поле в Житомирской, Запорожской областях.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Во время субботней встречи Министра внутренних дел Арсена Авакова и мэра Львова, глава МВД «высказал претензии» Андрею Садовому за то что мусоровозы сбрасывают львовский мусор на обочины дорог по всей Украине. Об этом сказал глава МВД, передает ZIK.

Рассказывая о встрече, которая состоялась по инициативе городского председателя Львова, он рассказал, что они обсудили «широкий спектр вопросов», одним из которых была проблема львовского мусора.

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«Мы обсудили некоторые проблемы, касающиеся вывоза мусора. Я высказал претензию, что у нас огромные мусоровозы выбрасывают мусор в поле в Житомирской, Запорожской областях. Он меня попросил, чтобы эти мусоровозы не блокировались, а я его попросил чтобы документы оформлялись. Чтобы было видно, куда они их везут, а не в поле под Запорожьем выбрасывают. Мы технически соединили исполнителей и они с этим работают», — рассказал Аваков.

Ранее в пресс-службе Славутской районной государственной администрации сообщили, что в селе Берездов Хмельницкой области местные жители обнаружили на свалке около 20 тонн львовского мусора.

Также сообщалось о найденном львовском мусоре близ села Гайово Киверцовского района Волынской области.

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