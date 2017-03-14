Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан Ерлан Кошанов назначен акимом Карагандинской области, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды в Twitter.

Нового главу региона на сессии маслихата представил президент страны, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прибыл в Карагандинскую область с рабочим визитом.

С 20 июня 2014 года до сегодняшнего дня этот пост занимал Нурмухамбет Абдибеков.

Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года в селе Аксу-Аюлы Джезказганской области (ныне Карагандинской).

Женат на Абауовой Гульжан Мейрамовне, имеет двух дочерей. Владеет казахским, русским и немецким языками.