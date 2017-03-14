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09:12 (мск), источник: Nur.kz

Ерлан Кошанов назначен акимом Карагандинской области

Ранее должность занимал Нурмухамбет Абдибеков.

Источник: Nur.kz

Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан Ерлан Кошанов назначен акимом Карагандинской области, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды в Twitter.

Нового главу региона на сессии маслихата представил президент страны, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прибыл в Карагандинскую область с рабочим визитом.

С 20 июня 2014 года до сегодняшнего дня этот пост занимал Нурмухамбет Абдибеков.

Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года в селе Аксу-Аюлы Джезказганской области (ныне Карагандинской).

Женат на Абауовой Гульжан Мейрамовне, имеет двух дочерей. Владеет казахским, русским и немецким языками.

Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984) по специальности инженер-механик, высшую коммерческую школу при академии внешней торговли СССР (1991), казахскую государственную академию управления (1999) по специальности экономист.

Трудовой стаж:

Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986−1988);.

Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988−1990);.

Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990−1995);.

Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (февраль 1999 — июнь 2003);.

Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (октябрь 2001 — июнь 2003);.

Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (июнь 2003 — февраль 2006);.

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (февраль 2006 — март 2007);.

Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра — представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007 — февраль 2012);.

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (со 2 февраля 2012).

Прочие должности:

Член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (август 2004);.

Председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Астана» (ноябрь 2005).

Выборные должности, депутатство:

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (январь 1996 — февраль 1999);.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (7 декабря 2011);.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 3 февраля 2016).

Партийная принадлежность:

Секретарь Жезказганского обкома Демократической партии Казахстана (1995 — 1996);.

Член политсовета партии «Нур Отан» (апрель 1999 — июнь 2000).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Ордена «Парасат» (2013), «Құрмет» (2007).

Медали.

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Служба в Советской Армии.

Комментарии
1
Муслим Ахмадиев
наконец то, а то у нас застой какой то был, может новый глава даст возможность развиваться региону.Удачи Вам!!! ведь по делам будут помнить, а так о старом акиме никто и не вспомнит...
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