Ерлан Кошанов назначен акимом Карагандинской области
Ранее должность занимал Нурмухамбет Абдибеков.
Ранее должность занимал Нурмухамбет Абдибеков.
Руководитель канцелярии
Нового главу региона на сессии маслихата представил президент страны, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прибыл в Карагандинскую область с рабочим визитом.
С 20 июня 2014 года до сегодняшнего дня этот пост занимал Нурмухамбет Абдибеков.
Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года в селе
Женат на Абауовой Гульжан Мейрамовне, имеет двух дочерей. Владеет казахским, русским и немецким языками.
Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984) по специальности
Трудовой стаж:
Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986−1988);.
Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988−1990);.
Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990−1995);.
Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (февраль 1999 — июнь 2003);.
Заместитель руководителя Канцелярии
Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (февраль 2006 — март 2007);.
Заместитель Руководителя Канцелярии
Руководитель Канцелярии
Прочие должности:
Член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (август 2004);.
Председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Астана» (ноябрь 2005).
Выборные должности, депутатство:
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (январь 1996 — февраль 1999);.
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 3 февраля 2016).
Партийная принадлежность:
Секретарь Жезказганского обкома Демократической партии Казахстана (1995 — 1996);.
Член политсовета партии «Нур Отан» (апрель 1999 — июнь 2000).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Ордена «Парасат» (2013), «Құрмет» (2007).
Медали.
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
Служба в Советской Армии.