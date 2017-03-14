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09:17 (мск), источник: Новости Перми

Глава Прикамья Максим Решетников: социальной сфере необходимо дополнительное финансирование

По поручению главы региона Максима Решетникова в Законодательное Собрание края направлены предложения о внесении изменений в бюджет на 2017−2019 гг.

Глава Прикамья считает, что необходимо повысить расходы на социальную сферу, ремонт и строительство краевых и муниципальных автодорог. Поэтому вносятся изменения в закон «О бюджете Пермского края на 2017−2019 годы» на общую сумму 3,87 млрд рублей.

На ремонт, строительство и реконструкцию автодорог дополнительно предлагается направить 2,3 млрд рублей в 2017 году, из них муниципалитеты Прикамья на строительство дорог получат 1,4 млрд рублей, на строительство региональных автодорог выделено 509 млн рублей, крупнейшее из которых — Восточный обход Перми (II очередь) — 314 млн рублей.

Также на приведение в нормативное состояние дорог регионального значения планируется направить 403 млн.рублей.

Напоминаем, на последнем заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья глава региона Максим Решетников подчеркнул, что «все средства должны уйти в работу, необходимо привести в должное состояние 300 км местных автодорог. Это серьезная цифра — и люди должны увидеть результат этой масштабной работы».

Общий объем регионального дорожного фонда в 2017 году составит 9,8 млрд рублей, что на 2,2 млрд больше чем в 2016 году.

Также предлагается предусмотреть выделение дополнительных средств на предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В трехлетний период на жилье для детей-сирот будет дополнительно направлено 450 млн рублей.

По мнению главы региона Максима Решетникова, необходимо также направить дополнительные средства на ремонт медицинских учреждений в крае. На ремонт дополнительно предлагается выделять по 200 млн рублей ежегодно.

Таким образом, если первоначально в 2017 году на ремонтные работы планировалось направить 189,7 млн рублей, то теперь общая сумма составит 390,3 млн рублей. Министерство здравоохранения должно в ближайшее время представить план по ремонтам медицинских учреждений на 2017 год и среднесрочную перспективу.

В ближайшее время предложения по внесению изменений в краевой бюджет будут рассмотрены на отраслевых комиссиях Законодательного Собрания региона, с тем, чтобы в апреле поправки были приняты в двух чтениях, и средства оперативно были доведены для исполнения работ.

Напоминаем, вступив в должность главы Пермского края, Максим Решетников обозначил первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед регионом. Особое внимание губернатор будет уделять развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, социальной защите населения.

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