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09:24 (мск), источник: УНИАН

Сегодня вступает в силу новый порядок перемещения товаров в зоне АТО

С сегодняшнего дня перемещать товары через линию разграничения в зоне Антитеррористической операции можно только по согласованию с фискальной службой и Министерством по оккупированным территориям.

Источник: УНИАН

Так, во вторник, 14 марта, вступает в силу новый порядок перемещения товаров через линию разграничения в зоне Антитеррористической операции.

Решение о новом порядке принято Кабмином 1 марта и опубликовано в официальном печатном органе правительства «Урядовий кур'єр» 4 марта 2017 года, соответственно вступает силу через 10 дней со дня его опубликования, а именно 14 марта.

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Согласно решению Кабмина, желающие перевозить товары через линию разграничения и в буферной зоне, обязаны согласовывать свои действия с Министерством по делам временно оккупированных территорий, а предприниматели и компании — с фискальной службой.

В то же время, как отмечается в решении Кабмина, перемещать товары (в основном продукты питания и медикаменты) имеют право представители бизнеса, которые зарегистрированы в Украине как налогоплательщики.

Кроме этого, перевозка угля из так называемых «ДНР» и «ЛНР», проезд гуманитарных колонн регламентируется отдельно. Для контроля перемещения товаров в зоне АТО будет создан Координационный центр и контрольные пункты на линии разграничения.

Напомним, 1 марта Кабмин в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения.

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