РВСН приведены в высшую степень боеготовности

Занятия проводятся в рамках плана боевой подготовки.

Пять из девяти задействованных в учениях полков, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях.

Ракетчикам предстоит совершить марши, вывести комплексы на полевые позиции, замаскировать их и организовать охрану, отразить нападение разведывательно-диверсионных групп условного противника.

— Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению разведгрупп, используя боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами. Также будут проведены тренировки по преодолению труднопроходимых и условного зараженных участков, — рассказали военные.