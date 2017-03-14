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09:22 (мск), источник: "Российская газета"

РВСН приведены в высшую степень боеготовности

Девять полков Ракетных войск стратегического назначения приступили к отработке задач боевого дежурства в высших степенях боеготовности, сообщили в Министерстве обороны России.

Занятия проводятся в рамках плана боевой подготовки.

Пять из девяти задействованных в учениях полков, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях.

Ракетчикам предстоит совершить марши, вывести комплексы на полевые позиции, замаскировать их и организовать охрану, отразить нападение разведывательно-диверсионных групп условного противника.

— Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению разведгрупп, используя боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами. Также будут проведены тренировки по преодолению труднопроходимых и условного зараженных участков, — рассказали военные.

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