Куйвашев поручил подбить смету празднования 300-летия Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству просчитать, во что выльется празднование 300-летия Екатеринбурга, которое столица Урала отпразднует в 2023 году, передает «Уралинформбюро».

«Необходимо приступить к разработке рабочих планов, которые будут касаться в том числе и финансирования тех или иных мероприятий как из бюджетов всех уровней, так и с привлечением частных средств», — заявил губернатор на заседании правительства 14 марта 2017 года.

Кроме того, в ближайшее время будет пересмотрен состав организационного комитета, сформированного более двух лет назад.

Аналогичные поручения глава региона дал по поводу подготовки к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила в 2022 году.