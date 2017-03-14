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09:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Соколовский явился гордуме Екатеринбурга

Покемонофил не сходит с языка.

При утверждении повестки заседания 14 марта 2017 года гордума Екатеринбурга решила. вопреки обыкновению, обсудить общесоциальные проблемы. По предложению депутата Дмитрия Головина в раздел «Разное» включены суд над блогером-покемонофилом Русланом Соколовским и грядущее строительство Храма-на-воде, сообщает «Уралинформбюро».

Стоит отметить, что практику обсуждения вопросов, не связанных непосредственно с городским хозяйством, депутаты пытались ввести на протяжении нескольких созывов. Однако до сих пор все попытки отклонялись.

«Отсутствие дискуссии на подобные темы говорит о том, что мы либо стыдимся сказать, что думаем, либо нам нечего сказать», — поддержал Головина депутат Эдуард Мансуров.

Судебный процесс над Соколовским, ловившим покемонов в Храме-на-Крови, стартовал накануне. Ему вменяются три статьи УК РФ — экстремизм, оскорбление чувств верующих и использование спецсредств. При этом часть общественности встала на защиту блогера, сочтя, что дело яйца выеденного не стоит. Такого же мнения придерживается ряд депутатов, назвав процесс «инквизиторским».

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