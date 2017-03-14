Соколовский явился гордуме Екатеринбурга
Покемонофил не сходит с языка.
Покемонофил не сходит с языка.
При утверждении повестки заседания 14 марта 2017 года гордума Екатеринбурга решила. вопреки обыкновению, обсудить общесоциальные проблемы. По предложению депутата Дмитрия Головина в раздел «Разное» включены суд над
Стоит отметить, что практику обсуждения вопросов, не связанных непосредственно с городским хозяйством, депутаты пытались ввести на протяжении нескольких созывов. Однако до сих пор все попытки отклонялись.
«Отсутствие дискуссии на подобные темы говорит о том, что мы либо стыдимся сказать, что думаем, либо нам нечего сказать», — поддержал Головина депутат Эдуард Мансуров.
Судебный процесс над Соколовским, ловившим покемонов в