Омские депутаты заподозрили мэрию в «игре в наперстки» с КТОСами

На сегодняшнем комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в Горсовете Омска депутаты бурно спорили по поводу представления прокуратуры, касающегося проверки КТОСов. Надзорное ведомство усмотрело нецелевое расходование средств в органах местного самоуправления — на подарки и зарплаты сотрудникам.

Из 87 миллионов рублей 80 процентов денег расходуются на поощрение.

Депутаты разошлись во мнении настолько, что засыпали мэрию обвинениями. Так, Александр Иванов объвинил департамент общественных отношений, отвечающий за работу КТОСов, в разбрасывании денег.

Александр Иванов, депутат Горсовета Омска:

— Что мы должны сделать? Департамент выбрасывает деньги. За пять лет мы профинансировали полмиллиарда денег. Давайте будем совершенствовать нормативную базу и внедрим проектное управление.

Между тем эсер Елена Свешникова принялась выяснять, что из членов ТОС получает эти поощрения. Директор департамента общественных отношений Омска Радмила Мартынова была вынуждена обороняться и перейти на повышенный тон.

Радмила Мартынова, директор департамента общественных отношений и социальной политики Омска:

— Давно надо перестать пользоваться мифами многолетней давности про огромное финансирование КТОСов. Поощрения предназначены для активных граждан, которые берут ответственность работать с населением. Мы привлекаем социально активный бизнес.

Однако депутат Елена Свешникова возразила и обвинила КТОСы в присвоении чужих заслуг.

Елена Свешникова, депутат Омского городского совета:

— Поощряются старшие по домам. Других активных жителей никто не поддерживает. Старшие по домам ставят себе баллы за то, что делают управляющие компании.

А лидер фракции «Единая Россия» Николай Чираков вообще заподозрил, что кто-то хочет обвинить депутатов в присваивании бюджетных денег. Он вспомнил некий тайный телефонный разговор и занервничал.

Николай Чираков, депутат Омского городского совета:

— Где вы взяли информацию, что депутаты взяли себе по 1,5 миллиона и КТОСы не получили финансирование? — Я слышал телефонный разговор.

В общем споре Александр Иванов назвал работу мэрии с территориальными органами местного самоуправления «игрой в наперстки». А Николай Чираков изрек: «У семи нянек дитя без глазу».

За мэрию вступилась директор департамента финансов Омска Инна Парыгина. Она заявила, что снизились недоимки в бюджет города, которые недоплачивают органы территориального местного самоуправления. В итоге слово взял глава Ленинского округа Владимир Стрельцов. Он напомнил, что совсем КТОСы убирать нельзя — им уже 25 лет и эта система показала себя как эффективная.

Владимир Стрельцов, глава Ленинского округа Омска:

— Органы территориального местного самоуправления работают там, где не зайдет ни один депутат — в Порт-Артуре, например. Там не было никаких хищений, были бюджетные недоработки. Но я не могу не платить квартальным премии — они заходят в частный сектор. КТОСы для меня -рабочая лошадка. Другой альтернативы этому органу нет, — подчеркнул Стрельцов.

Главу округа поддержал депутат Алексей Сокин. Однако председатель комитета Евгений Аронов напомнил коллегам — никто не собирается разгонять территориальные органы общественного самоуправления, просто Горсовет решил навести порядок с оплатой.