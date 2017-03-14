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09:45 (мск), источник: Om1.ru

Мизулина приедет в Омск на заседание Заксобрания и на спектакль в театре

Скандально известная представительница Омской области в Совете Федерации посетит регион с трёхдневным рабочим визитом.

Источник: РИА "Новости"

С 15 по 18 марта сенатор от Омской области Елена Мизулина посетит с рабочим визитом регион.

Как сообщает официальный сайт сенатора, 16 марта Мизулина примет участие в заседании Законодательного Собрания Омской области. На следующий день, 17 марта, она посетит торжественное собрание и спектакль в драмтеатре, посвящённые 100-летнему юбилею газеты «Омская правда». В остальные дни визита сенатор планирует принять омичей по личным вопросам и работать с обращениями граждан.

Представительница Омской области в Совете Федерации прославилась на всю Россию своими неоднозначными законопроектами, каждый раз вызывающими бурные дискуссии среди общественности.

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