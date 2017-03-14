Аброськин: Все задержанные на редуте в Кривом Торце участники блокады отпущены на свободу

Правоохранители отпустили задержанных в районе ст. Кривой Торец участников блокады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«По состоянию на сегодняшнее утро все они отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений», — сообщил Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что из 45 задержанных участников блокады только восемь человек принимали участие в антитеррористической операции, а шестеро были ранее осужденными за криминальные правонарушения. «Один из задержанных — житель Житомирской области, ранее был осужден за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013 году», — заявил Аброськин.