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10:00 (мск), источник: 112.ua

Аброськин: Все задержанные на редуте в Кривом Торце участники блокады отпущены на свободу

По словам главы ГУНП в Донецкой области, некоторых участников блокады завозили централизовано и платили за дежурство.

Источник: 112.ua

Правоохранители отпустили задержанных в районе ст. Кривой Торец участников блокады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«По состоянию на сегодняшнее утро все они отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений», — сообщил Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что из 45 задержанных участников блокады только восемь человек принимали участие в антитеррористической операции, а шестеро были ранее осужденными за криминальные правонарушения. «Один из задержанных — житель Житомирской области, ранее был осужден за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013 году», — заявил Аброськин.

Глава Нацполиции в Донецкой области также отметил, что, по словам самих участников блокады, некоторых людей на редут завозили централизовано, обеспечивали деньгами и обещали плату за трехнедельное дежурство на редуте — 400 гривен в сутки.

Ранее в штабе торговой блокады сообщили о возможном штурме одного из редутов, расположенного в пос. Кривой Торец. Соответствующее сообщение об этом опубликовано на странице штаба блокады в Facebook.

Отметим, что в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц. Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО.

По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

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