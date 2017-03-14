Аброськин: Все задержанные на редуте в Кривом Торце участники блокады отпущены на свободу
По словам главы ГУНП в Донецкой области, некоторых участников блокады завозили централизовано и платили за дежурство.
По словам главы ГУНП в Донецкой области, некоторых участников блокады завозили централизовано и платили за дежурство.
Правоохранители отпустили задержанных в районе ст. Кривой Торец участников блокады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«По состоянию на сегодняшнее утро все они отпущены. Ни один из них не имеет телесных повреждений», — сообщил Вячеслав Аброськин.
Он отметил, что из 45 задержанных участников блокады только восемь человек принимали участие в антитеррористической операции, а шестеро были ранее осужденными за криминальные правонарушения. «Один из задержанных — житель Житомирской области, ранее был осужден за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013 году», — заявил Аброськин.
Глава Нацполиции в Донецкой области также отметил, что, по словам самих участников блокады, некоторых людей на редут завозили централизовано, обеспечивали деньгами и обещали плату за трехнедельное дежурство на редуте — 400 гривен в сутки.
Ранее в штабе торговой блокады сообщили о возможном штурме одного из редутов, расположенного в пос. Кривой Торец. Соответствующее сообщение об этом опубликовано на странице штаба блокады в Facebook.
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