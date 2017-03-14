Экс-аким Карагандинской области возглавил Счетный комитет
Сегодня в Карагандинской области назначен новый аким.
Сегодня в Карагандинской области назначен новый аким.
Бывший аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Назначить Абдибекова Нурмухамбета Канапиевича председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, освободив от должности акима Карагандинской области», — сообщается на сайте Акорды.
Нурмухамбет Абдибеков родился 21 декабря 1961 года в Аркалыке. Окончил Московский горный институт в 1984 году. В разное время был заместителем председателя правления АО «НК СПК «Батыс» (Актобе), с 2009 по 2010 год работал председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК. В апреле 2010 года назначен на должность