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09:51 (мск), источник: Tengrinews

Экс-аким Карагандинской области возглавил Счетный комитет

Сегодня в Карагандинской области назначен новый аким.

Источник: Tengrinews

Бывший аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Назначить Абдибекова Нурмухамбета Канапиевича председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, освободив от должности акима Карагандинской области», — сообщается на сайте Акорды.

Нурмухамбет Абдибеков родился 21 декабря 1961 года в Аркалыке. Окончил Московский горный институт в 1984 году. В разное время был заместителем председателя правления АО «НК СПК «Батыс» (Актобе), с 2009 по 2010 год работал председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК. В апреле 2010 года назначен на должность вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Также работал на посту акима Актобе, занимал должность первого заместителя акима Актюбинской области. С 20 июня 2014 года был акимом Карагандинской области. Сегодня, 14 марта, Абдибекова на посту акима региона сменил Ерлан Кошанов.

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