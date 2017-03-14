На ВЭФ-2017 презентуют новый интернет-портал

На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, планируется представить новый интернет-портал для резидентов ТОРов и СП Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом рассказал гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Он пояснил, что единая информационная база инвестиционных проектов поможет оптимизировать работу:

— Наша задача — создать систему единого окна для инвесторов. Для ее решения мы планируем создать единую базу инвестиционных проектов, к которой будут иметь доступ сотрудники министерства (Минвостокразвития — РИА VladNews), инвесторы, региональные власти и все, кто ведет этот проект. Для региональных агентств предусмотрены личные кабинеты, — сообщил Леонид Петухов.

Отмечается, что такая система поможет оперативно контролировать ход реализации каждого проекта.