На ВЭФ-2017 презентуют новый интернет-портал
О новинке рассказал гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
О новинке рассказал гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, планируется представить новый
— Наша задача — создать систему единого окна для инвесторов. Для ее решения мы планируем создать единую базу инвестиционных проектов, к которой будут иметь доступ сотрудники министерства (Минвостокразвития — РИА VladNews), инвесторы, региональные власти и все, кто ведет этот проект. Для региональных агентств предусмотрены личные кабинеты, — сообщил Леонид Петухов.
Отмечается, что такая система поможет оперативно контролировать ход реализации каждого проекта.