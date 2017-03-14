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10:08 (мск), источник: РИАЦ

Владимир Попков возглавил комитет культуры Волгоградской области

Новым председателем комитета культуры Волгоградской области назначен Владимир Попков. Он совместит новое назначение с должностью заместителя губернатора.

Напомним, что Владимир Попков 15 декабря прошлого года назначен на пост вице-губернатора, курирующего деятельность региональных комитетов спорта и культуры. Одной из первых инициатив Владимира Попкова в должности заместителя губернатора стала организация масштабной проверки финансово-хозяйственнойдеятельности во всех учреждениях культуры региона, которая на данный момент продолжается. По результатам будут сделаны выводы по эффективности и целевому использованию средств, выработаны рекомендации для повышения качества работы.

Кандидатура Владимира Попкова на должность председателя комитета культуры была поддержана вчера на заседании президиума политсовета Волгоградского регионального отделения Партии «Единая Россия», профильного комитета областной Думы.

Были отмечены, несмотря на достаточно молодой возраст, большой опыт работы и профессионализм Владимира Попкова.

Открытая схема назначений руководителей областных комитетов, в рамках которой кандидатуры предварительно согласовываются с президиумом партии «Единая Россия», ОНФ, а также профильными парламентскими комитетами, ввёл в регионе губернатор Андрей Бочаров.

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