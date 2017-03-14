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10:25 (мск), источник: ИА REGNUM

Свердловские депутаты отказались снижать муниципальный фильтр

Окончательное решение примет региональное Законодательное собрание 21 марта 2017 года.

Депутаты законодательного собрания Свердловской области отказались снижать муниципальный фильтр. Решение рекомендовать отклонить законопроект о снижении с 7,9% до 5% количества подписей муниципальных депутатов, которые должен собрать кандидат в губернаторы региона для выдвижения на выборах, было принято на заседании комитета свердловского Заксобрания по законодательству.

Окончательное решение будет принято на очередном заседании регионального парламента депутатами. Ранее отрицательное заключение на данный законопроект было дано правительством Свердловской области.

Напомним, что с инициативой о снижении муниципального фильтра до минимальной отметки в 5% выступили депутаты от «Справедливой России» и от «Партии пенсионеров за справедливость». На данный момент для того чтобы пройти муниципальный фильтр, потенциальный кандидат в губернаторы должен собрать не менее 126 подписей депутатов и глав причём в двух третях муниципалитетов области. Если муниципальный фильтр будет снижен, то необходимо будет собрать не менее 80 подписей.

По мнению сторонников данной инициативы, принятие такого закона может сделать выборы конкурентными. То что даже 80 подписей придётся собирать в 71 муниципалитете Свердловской области не делает процедуру намного проще. Противники инициативы настаивают на том, что если потенциальный кандидат не может собрать 126 подписей депутатов из 1600, то вероятно и не стоит баллотироваться вовсе, а также снижение фильтра может привести к тому, что на выборы может пойти «любой желающий», сообщает издание Znak.com.

Напомним, что в феврале 2017 года депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских выступил с инициативой разрешить на региональном законодательном уровне возможность самовыдвиженцам выставлять свои кандидатуры на выборы губернатора. Он отмечал, что на федеральном уровне закон предусматривает такую возможность и реализован в нескольких субъектах. По мнению Андрея Альшевских, участие самовыдвиженцев сделает выборы более интересными, конкурентными и легитимными.

Так как сам депутат Государственной думы не может выступать с инициативами в Законодательном собрании Свердловской области, он обратился к региональным властям. В начале марта 2017 года им был получен ответ из администрации губернатора, из которого следовало, что региональные власти не поддержали инициативу о допуске на выборы губернатора самовыдвиженцев.

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