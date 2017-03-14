Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
10 спорных вопросов о кофе
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
8Тайский День слона
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников призвал главу УФНС края повысить эффективность налогового администрирования

В 2016 году в консолидированный бюджет Пермского края поступило 86 млрд 215,9 млн руб., это почти на 11% больше, чем в 2015 году.

Источник: РИА "Новости"

Доходы консолидированного бюджета Пермского края были сформированы, в основном, за счет налога на доходы физических лиц (удельный вес 34% в общем объеме доходов), налога на прибыль организаций (28%), акцизов (17,7%), имущественных налогов (15,1%). Такие данные привела руководитель УФНС по Пермскому краю Лидия Стругова на встрече с главой края Максимом Решетниковым.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Максим Решетников обратил внимание Лидии Струговой на решение ряда ключевых вопросов, которые находятся в компетенции Управления ФНС России по Пермскому краю.

«Необходимо повысить эффективность налогового администрирования в Пермском крае, предпринимать меры по дальнейшему снижению налоговой задолженности», — подчеркнул глава региона.

В ходе встречи Лидия Стругова сообщила главе региона о мероприятиях, направленных на обеспечение налоговых поступлений в бюджет, о работе в рамках действующих соглашений по администрированию имущественных налогов с физических лиц, а также задачах, стоящих перед налоговыми органами Прикамья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Десять технологий, которые потрясут мир
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Запуск ракеты Falcon 9 отложен из-за погодных условий
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь