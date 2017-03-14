Максим Решетников призвал главу УФНС края повысить эффективность налогового администрирования

Доходы консолидированного бюджета Пермского края были сформированы, в основном, за счет налога на доходы физических лиц (удельный вес 34% в общем объеме доходов), налога на прибыль организаций (28%), акцизов (17,7%), имущественных налогов (15,1%). Такие данные привела руководитель УФНС по Пермскому краю Лидия Стругова на встрече с главой края Максимом Решетниковым.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Максим Решетников обратил внимание Лидии Струговой на решение ряда ключевых вопросов, которые находятся в компетенции Управления ФНС России по Пермскому краю.

«Необходимо повысить эффективность налогового администрирования в Пермском крае, предпринимать меры по дальнейшему снижению налоговой задолженности», — подчеркнул глава региона.

В ходе встречи Лидия Стругова сообщила главе региона о мероприятиях, направленных на обеспечение налоговых поступлений в бюджет, о работе в рамках действующих соглашений по администрированию имущественных налогов с физических лиц, а также задачах, стоящих перед налоговыми органами Прикамья.