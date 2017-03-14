Максим Решетников предлагает депутатам внести изменения в краевой бюджет

В частности, глава Прикамья считает, что необходимо повысить расходы на социальную сферу, ремонт и строительство краевых и муниципальных автодорог на 3,87 млрд руб. Поэтому необходимо внести изменения в закон «О бюджете Пермского края на 2017−2019 годы».

2,3 млрд руб. планируется направить в 2017 году на ремонт, строительство и реконструкцию автодорог дополнительно, из них муниципалитеты на строительство дорог получат 1,4 млрд руб., 4 млрд руб., крупнейшее из которых — Восточный обход Перми (II очередь) — 314 млн руб. Также на приведение в нормативное состояние дорог регионального значения планируется направить 403 млн руб.

На последнем заседании совета глав муниципальных образований Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что «все средства должны пойти в работу, необходимо привести в должное состояние 300 км местных автодорог. Это серьёзная цифра — и люди должны увидеть результат этой масштабной работы».

Общий объём регионального дорожного фонда в 2017 году составит 9,4 млрд руб., что на 2,2 млрд руб. больше, чем в 2016 году.

Также предлагается предусмотреть выделение дополнительных средств на предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В трёхлетний период на жильё для детей-сирот будет дополнительно направлено 450 млн руб.

По мнению главы региона, также необходимо направить дополнительные средства на ремонт медицинских учреждений. На ремонт предлагается дополнительно выделять по 200 млн руб. ежегодно. Таким образом, если первоначально в 2017 году на ремонтные работы планировалось направить 189,4 млрд руб., то теперь общая сумма составит 390,3 млн руб. Министерство здравоохранения должно в ближайшее время представить план по ремонтам медучреждений на 2017 год и среднесрочную перспективу.

Предложения по внесению изменений в краевой бюджет в ближайшее время будут рассмотрены на отраслевых комиссиях заксобрания для того, чтобы в апреле поправки были приняты в двух чтениях, и средства оперативно были доведены.

Напомним, вступив в должность, Максим Решетников обозначил первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед регионом. Особое внимание он будет уделять развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, социальной защите населения.

Источник — администрация губернатора Пермского края.