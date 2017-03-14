Администрацию Новочеркасска уличили в недостоверной информации на сайте
На Дону сотрудников мэрии Новочеркасска оштрафовали за указание недостоверной информации на официальном сайте городской администрации.
На Дону сотрудников мэрии Новочеркасска оштрафовали за указание недостоверной информации на официальном сайте городской администрации.
В ходе проверки прокуратура Новочеркасска установила, что на официальном сайте администрации города имеются нарушения. В частности, было установлено, что информация о работе муниципалитета не соответствовала действительности.
«По факту возбудили три дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в интернете)», — сообщает
В результате сотрудники администрации, отвечающие за информационное наполнение сайта были оштрафованы. Главе администрации Новочеркасска Владимиру Киргинцеву также было внесено представление, после которого все нарушения устранили.