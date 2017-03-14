Администрацию Новочеркасска уличили в недостоверной информации на сайте

В ходе проверки прокуратура Новочеркасска установила, что на официальном сайте администрации города имеются нарушения. В частности, было установлено, что информация о работе муниципалитета не соответствовала действительности.

«По факту возбудили три дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в интернете)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В результате сотрудники администрации, отвечающие за информационное наполнение сайта были оштрафованы. Главе администрации Новочеркасска Владимиру Киргинцеву также было внесено представление, после которого все нарушения устранили.