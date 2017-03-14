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12:17 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Администрацию Новочеркасска уличили в недостоверной информации на сайте

На Дону сотрудников мэрии Новочеркасска оштрафовали за указание недостоверной информации на официальном сайте городской администрации.

В ходе проверки прокуратура Новочеркасска установила, что на официальном сайте администрации города имеются нарушения. В частности, было установлено, что информация о работе муниципалитета не соответствовала действительности.

«По факту возбудили три дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в интернете)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В результате сотрудники администрации, отвечающие за информационное наполнение сайта были оштрафованы. Главе администрации Новочеркасска Владимиру Киргинцеву также было внесено представление, после которого все нарушения устранили.

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