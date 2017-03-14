Депутаты отказались от довыборов в красноярский Горсовет

Депутаты Горсовета отказались от проведения дополнительных выборов. Решение было принято на очередной сессии красноярского парламента.

Вопрос на повестку дня вынесла инициативная группа. Депутаты отметили, что сейчас своего представителя в Горсовете не имеют 300 тыс. человек — около трети всего населения Красноярска. Дополнительные выборы позволят обеспечить демократический процесс управления, заверили парламентарии. Датой голосования предлагалось установить 4 июня.

Вопрос вызвал бурную дискуссию среди участников сессии. Противники закона заявили, что довыборы потребуют дополнительных расходов. Также оппоненты добавили, что сейчас Горсовет полностью легитимен, а ушедшие в Законодательное собрание депутаты продолжают работу с населением.

В итоге вопрос был вынесен на общее голосование. За довыборы проголосовали 12 из 26 депутатов. 9 парламентариев высказались против, еще 5 воздержались.

Напомним, в конце прошлого года суд признал правомочным укороченный состав Горсовета. Решение было принято по иску активиста Натальи Подоляк, которая требовала провести довыборы в округе № 8 (Октябрьский район), мотивируя это нарушением прав избирателей. В суде уточнили, что для работы представительного органа достаточно 24 депутата, в то время как сейчас их 30.