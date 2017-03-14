Депутаты отказались от довыборов в красноярский Горсовет
За выборы проголосовали менее половины парламентариев.
За выборы проголосовали менее половины парламентариев.
Депутаты Горсовета отказались от проведения дополнительных выборов. Решение было принято на очередной сессии красноярского парламента.
Вопрос на повестку дня вынесла инициативная группа. Депутаты отметили, что сейчас своего представителя в Горсовете не имеют 300 тыс. человек — около трети всего населения Красноярска. Дополнительные выборы позволят обеспечить демократический процесс управления, заверили парламентарии. Датой голосования предлагалось установить 4 июня.
Вопрос вызвал бурную дискуссию среди участников сессии. Противники закона заявили, что довыборы потребуют дополнительных расходов. Также оппоненты добавили, что сейчас Горсовет полностью легитимен, а ушедшие в Законодательное собрание депутаты продолжают работу с населением.
В итоге вопрос был вынесен на общее голосование. За довыборы проголосовали 12 из 26 депутатов. 9 парламентариев высказались против, еще 5 воздержались.
Напомним, в конце прошлого года суд признал правомочным укороченный состав Горсовета. Решение было принято по иску активиста Натальи Подоляк, которая требовала провести довыборы в округе № 8 (Октябрьский район), мотивируя это нарушением прав избирателей. В суде уточнили, что для работы представительного органа достаточно 24 депутата, в то время как сейчас их 30.
Сейчас шесть округов не имеют своих представителей в Горсовете. Депутаты от участков № 2 (Владимир Чащин), № 8 (Сергей Толмачев), № 15 (Иван Серебряков) и № 16 (Александр Глисков) покинули городской парламент после победы на выборах в Законодательное собрание. Представитель округа № 17 Александр Коропачинский ушел из Горсовета по собственному желанию, а депутат от округа № 18 Сергей Суртаев лишился мандата