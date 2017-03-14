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11:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты отказались от довыборов в красноярский Горсовет

За выборы проголосовали менее половины парламентариев.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты Горсовета отказались от проведения дополнительных выборов. Решение было принято на очередной сессии красноярского парламента.

Вопрос на повестку дня вынесла инициативная группа. Депутаты отметили, что сейчас своего представителя в Горсовете не имеют 300 тыс. человек — около трети всего населения Красноярска. Дополнительные выборы позволят обеспечить демократический процесс управления, заверили парламентарии. Датой голосования предлагалось установить 4 июня.

Вопрос вызвал бурную дискуссию среди участников сессии. Противники закона заявили, что довыборы потребуют дополнительных расходов. Также оппоненты добавили, что сейчас Горсовет полностью легитимен, а ушедшие в Законодательное собрание депутаты продолжают работу с населением.

В итоге вопрос был вынесен на общее голосование. За довыборы проголосовали 12 из 26 депутатов. 9 парламентариев высказались против, еще 5 воздержались.

Напомним, в конце прошлого года суд признал правомочным укороченный состав Горсовета. Решение было принято по иску активиста Натальи Подоляк, которая требовала провести довыборы в округе № 8 (Октябрьский район), мотивируя это нарушением прав избирателей. В суде уточнили, что для работы представительного органа достаточно 24 депутата, в то время как сейчас их 30.

Сейчас шесть округов не имеют своих представителей в Горсовете. Депутаты от участков № 2 (Владимир Чащин), № 8 (Сергей Толмачев), № 15 (Иван Серебряков) и № 16 (Александр Глисков) покинули городской парламент после победы на выборах в Законодательное собрание. Представитель округа № 17 Александр Коропачинский ушел из Горсовета по собственному желанию, а депутат от округа № 18 Сергей Суртаев лишился мандата из-за просроченной декларации.

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