В Башкирии определен порядок заключения соглашений с резидентами ТОСЭР

Согласно постановлению Правительства региона, потенциальные резиденты ТОСЭР сначала подают в администрацию моногорода соответствующее заявление с приложением ряда документов, включая инвестиционный паспорт и бизнес-план инвестпроекта.

Затем эти документы рассматриваются администрацией муниципалитета и Минэкономразвития региона для проверки на соответствие федеральному и региональному законодательству.