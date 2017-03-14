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10:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии определен порядок заключения соглашений с резидентами ТОСЭР

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане утвержден порядок заключения соглашений с резидентами на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных в границах моногородов. Соответствующее постановление подписал Глава республики Рустэм Хамитов.

Согласно постановлению Правительства региона, потенциальные резиденты ТОСЭР сначала подают в администрацию моногорода соответствующее заявление с приложением ряда документов, включая инвестиционный паспорт и бизнес-план инвестпроекта.

Затем эти документы рассматриваются администрацией муниципалитета и Минэкономразвития региона для проверки на соответствие федеральному и региональному законодательству.

В случае принятия положительного решения подписывается трехстороннее соглашение, после чего в Минэкономразвития России направляется информация для включения в перечень резидентов ТОСЭР, пояснили в пресс-службе Правительства РБ.

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