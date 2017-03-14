В Башкирии определен порядок заключения соглашений с резидентами ТОСЭР
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане утвержден порядок заключения соглашений с резидентами на территориях опережающего
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане утвержден порядок заключения соглашений с резидентами на территориях опережающего
Согласно постановлению Правительства региона, потенциальные резиденты ТОСЭР сначала подают в администрацию моногорода соответствующее заявление с приложением ряда документов, включая инвестиционный паспорт и
Затем эти документы рассматриваются администрацией муниципалитета и Минэкономразвития региона для проверки на соответствие федеральному и региональному законодательству.
В случае принятия положительного решения подписывается трехстороннее соглашение, после чего в Минэкономразвития России направляется информация для включения в перечень резидентов ТОСЭР, пояснили в